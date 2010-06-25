Комары не любят запаха гвоздики, аниса и эвкалипта. Смочите маслом этих растений ватку и положите на подоконник или возле кровати. Можно также смазать гвоздичным, анисовым или эвкалиптовым маслом обнаженные части тела. Или воспользоваться сушеной гвоздикой: возьмите 5 г гвоздики на стакан воды, прокипятите 15 минут. 10 капель отвара смешайте со столовой ложкой спирта и протрите открытые участки тела. Такая защита рассчитана на 2 часа.

К отпугивающим средствам относится камфара. Испарите 100 г камфары на водяной бане, и защита от комаров обеспечена на целую ночь.

Комары боятся карболовой кислоты. Достаточно на ночь немного окропить ею стену около кровати, или смочить слегка слабым раствором руки.

Отпугивает комаров и пырей. Горсть рубленых корней пырея залейте полутора литрами воды и прокипятите, чтобы отвар стал светло-желтого цвета. Умывайтесь этим отваром перед выходом на улицу.

Если комар укусил, воспользуйтесь маслом чайного дерева. Оно быстро устраняет зуд и отечность кожи после укусов.

Если после укуса появились зуд и припухлость, приложите к больному месту ватный тампон, смоченный в соке чеснока, который обладает антисептическим действием.

segodnya.ua