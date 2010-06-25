Самая маленькая девочка в мире ест 11 часов в сутки (фото)

Она не может питаться нормально, и ее приходится кормить при помощи специального зонда.

Двухлетняя Шарлотта Гарсайд любит играть с мягкими игрушками и куклами, как и любая девочка ее возраста. Вот только многие игрушки превосходят ее по размерам.

Шарлотта с ее 55 см роста считается самой маленькой (для ее возраста) девочкой в мире. Сейчас медики затрудняются ответить, вырастет она еще или нет.

Девочка родилась на четыре недели раньше срока. Диагноз "карликовость" был поставлен ей три месяца спустя после родов, сообщает Daily Mail.

Шарлотта не в состоянии нормально питаться, и ее приходится кормить специальными смесями при помощи желудочного зонда. В общей сложности кормление занимает до 11 часов в сутки. Кроме того, у нее проблемы с ахилловым сухожилием. Она не может передвигаться без посторонней помощи и нуждается в операции.

Несмотря на все эти трудности, Шарлотта растет веселой и жизнерадостной девочкой. У нее есть три старшие сестры, которые играют с ней и во всем помогают.

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