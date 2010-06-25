Буковина: подтоплены 45 из 65 населенных пунктов

По состоянию на 7 часов утра 25 июня в результате нормализации погодных условий, принятых мер по водоотводу и откачиванию воды привлеченными силами гражданской защиты на территории Черновицкой области остаются частично подтопленными 45 из 65 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, остаются подтопленными 7 из 16 объектов социальной сферы, 354 из 529 жилых домов, 293 из 431 хозяйственного здания, 2 тыс. 114 из 2 тыс. 494 подвальных помещений, 3 тыс. 330 дворов из 3 тыс. 632 дворов, 57 из 97 колодцев и 310 из 348 га сельскохозяйственных угодий. Без газоснабжения остается 5 населенных пунктов и электроснабжения – 1. Наблюдается дальнейшее снижение уровней воды в реках.

В результате сильных дождей с 22 по 24 июня на территории области от разлива рек, подъема грунтовых вод и накопления в низинах стоковых вод в 9 районах области (Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий, Глыбокский, Выжницкий, Путильский, Герцаевский, Хотинский) и г. Черновцы подтоплены 65 населенных пунктов, повреждено 57 тыс. 930 м дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения, 13 мостов и 3 тыс. 970 м водозащитных дамб.

На протяжении 24 июня в районе чрезвычайной ситуации осуществлена авиационная разведка подтопленных территорий г. Черновцы, в Выжницком, Кицманском и Новоселицком районах, уточнено задание силам гражданской защиты относительно помощи пострадавшему населению. Благодаря принятым мерам снята угроза разрушения дамбы и отселения жителей в с. Банилов Выжницкого района.

Расчищено от ила и мусора 173 м мелиоративных каналов и русел рек, 50 м автомобильных дорог. Проведено укрепление 80 м дамб. Прокопано 370 м отводных каналов. Осуществлена доставка 1020 кг хлеба, 6400 л питьевой воды и 10 кг медикаментов.

Подразделения МВД продолжают осуществлять круглосуточное патрулирование по охране имущества граждан и общественной собственности.

Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 596 человек но 114 ед. техники, в том числе от МЧС 375 человек личного состава и 54 ед. техники.

В зоне чрезвычайной ситуации в круглосуточном режиме работает оперативная группа МЧС.

Ситуация находится под контролем.

Общую координацию мероприятий по ликвидации последствий стихии осуществляет министр МЧС Нестор ШУФРИЧ.