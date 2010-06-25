Лишний вес связан с кариесом

Дети дошкольного возраста с кариесом в большей степени склонны к лишнему весу или ожирению и, независимо от веса, их питание чаще слишком калорийное, заметили педиатры Университета Буффало. Кариес является самой распространённой хронической болезнью детского возраста. Теперь доказано, что зубная болезнь также может быть связана с развитием ожирения. Чтобы избежать этих проблем, врачи советуют родителям тщательнее следить за зубами своего ребёнка, чаще навещать стоматолога и придерживаться нормального, сбалансированного питания с достаточными уровнями витаминов.

Американские медики изучили связь между плохим состоянием зубов и избыточным весом среди 65 детей в возрасте от 2 до 5 лет. Все дети имели различные стадии распада зубов и нуждались в стоматологическом лечении. Рост и вес каждого ребёнка измерялись для расчёта индекса массы тела - надёжного показателя количества жира в теле. Родители детей заполнили подробную анкету о рационе своего чада. В результате выяснилось, что даже те дети, вес которых не вызывает нареканий, потребляли больше калорий, чем рекомендуется для их возраста - больше 1200 калорий в день. Но только дети с избыточным весом имели развитые симптомы кариеса из-за того, что чаще ели сладости и пили сладкие газированные напитки.

ami-tass.ru