В России врачи "вооружаются" сковородками

УВД Саратова намерено обучить сотрудников городской службы скорой помощи приемам самообороны, сообщает пресс-служба МВД РФ. Инструкторами саратовского УВД разработан курс специальной подготовки для медработников. К занятиям уже приступили 25 человек, преимущественно женщины.

По словам заместителя начальника милиции общественной безопасности городского УВД Алексея Курченкова, обучение медиков приемам самообороны входит в комплекс профилактических мероприятий, разработанных в связи с неблагоприятной статистикой нападений на работников системы здравоохранения.

Занятия с сотрудниками скорой помощи проводит мастер боевых искусств полковник милиции в отставке Тофик Зейналов. "Успокоить пациента можно даже простой авторучкой, а если рядом ее не окажется, то в ход можно пустить любимое оружие домохозяек – скалку или сковороду, в умелых руках кухонная утварь становится эффективным средством воспитания и самообороны", – пишет о технике самозащиты Зейналова пресс-служба МВД.

С начала текущего года в Саратове было зафиксировано 6 нападений пациентов на врачей, в большинстве случаев нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. В целях профилактики подобных происшествий в настоящее время оперативная информация об адресах выезда бригад службы скорой помощи поступает в милицию, в случае необходимости медиков сопровождают сотрудники правоохранительных органов.

medportal.ru