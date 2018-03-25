Что лечат в самых необычных клиниках мира

Насморк или небольшая головная боль уже не проблема - мы все знаем, как с этим бороться. А где избавляют от таких странных вирусов, как чрезмерная сексуальность или шопоголизм?

Для шопоголиков

Где? Загреб, Хорватия.

Что лечат? Патологическую зависимость от желания совершать покупки. Причина болезни - попытка решить жизненные проблемы с помощью очередной ненужной вещи. Среди пациентов в основном девушки 15-25 лет, шкафы которых ломятся от ни разу не надетых нарядов, а они тем не менее не могут перестать покупать все новые и новые. Но и мужчины тоже есть - 10%. Почти все тратят на покупки гораздо больше денег, чем зарабатывают. Врачи сравнивают эту зависимость с алкогольной или наркотической и предлагают лечить ее похожими средствами. Прежде всего надо сказать главные слова: "Здравствуйте, я - шопоголик", а также начать работать с психологом, психотерапевтом, принимать антидепрессанты и другие лекарства.

Для небрезгливых

Где? Нью-Йорк, США.

Что лечат? Наводят красоту, предлагая необычные косметические процедуры для лица и тела. Главный козырь местных косметологов - маска из птичьего помета. Говорят, что сюда приезжают голливудские звезды, и они в восторге от эффекта, который дают экскременты пернатых. Особой популярностью пользуются продукты жизнедеятельности соловья. Средняя цена одной процедуры - около 200 долл. Эффект обещают фантастический: маски очищают и питают кожу, заботятся о прекрасном цвете лица. Кстати, вспоминается известная примета: того, кому на лицо упадет лепешка из птичьего помета, ждет невероятное обогащение.

Для зависимых от секса

Где? Больцано, Италия.

Что лечат? Помешанность на сексе. Не думать о нем и не участвовать в процессе пациенты клиники не в состоянии, иначе они испытывают ломку, как настоящие наркоманы. Им даже не важно, что подумают о них в обществе и как такое поведение скажется ~ на отношениях с близкими. По разным оценкам, таких людей 3-6%. Основные клиенты клиники - мужчины 30-40 лет, среди которых есть известные политики. По словам врачей, они очень страдают от своего недуга, поскольку от сексуального голода испытывают тошноту и головокружение, приступы агрессии и стыда. На лечение, которое включает в себя помощь психотерапевта и прием различных препаратов, требуется как минимум полгода. Но гарантии здесь вряд ли дают - вдруг снова встретится женщина, перед которой будет невозможно устоять?

Для верящих в силу мысли

Где? Гавайские острова.

Что лечат? Психиатрические заболевания. Владелец клиники - уникальный врач. Он не встречается с пациентами, а лишь изучает их диагноз, а затем корректирует СВОИ мысли: адресует больным добрые слова, просит прощения за их страдания. Как ни странно, это имеет эффект, причем научно подтвержденный: доктор долгое время работал в государственной психиатрической клинике, где безумные пациенты после такой терапии действительно переставали вести себя неадекватно. Главный секрет специалиста: надо взять на себя ответственность за происходящее вокруг, что бы ни было - болезнь другого человека или кризис в стране. И избавиться от негативных мыслей. Доктор предлагает испробовать метод на себе: если кто-то сказал вам гадости, мысленно простите этого человека и желайте ему самого доброго. Очень скоро он попросит прощения.

Для миллионеров

Где? Москва, Россия.

Что лечат? Многое: от психических заболеваний до бесплодия и зашлакованного организма. За небольшие (по меркам миллионеров) деньги - не менее 1,5 млн руб. в год - здесь исполняют все прихоти клиентов. Кроме личного врача пациента курирует целая команда специалистов (от диетолога и гинеколога до мануального терапевта). Медобслуживание предоставляется круглосуточно в любой точке мира, куда бы вы ни поехали. Из приятных дополнений - всегда готовый к вылету специальный медицинский самолет, экстренная эвакуация в лучшие палаты европейских клиник. Получение шенгенской визы обещают моментальное. Клиника обязуется строго хранить тайны своих пациентов. А главный бонус - отсутствие очередей!

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