Справиться со стрессом женщинам мешает сама природа

Депрессия и другие связанные со стрессом психические расстройства чаще встречаются среди женщин, чем мужчин. Неврологи Детской больницы Филадельфии /США/ считают, что женщины более чувствительны к низким уровням важного гормона стресса и в меньшей степени способны адаптироваться к высокому уровню стресса. Именно по этой биологической причине женщины могут быть в два раза более уязвимы для стрессовых расстройств, чем мужчины.

Уже давно признано, что женщины чаще страдают от депрессии, посттравматического стрессового расстройства и других эмоциональных нарушений психики. Врачи, решив выяснить основу таких гендерных различий, сосредоточили внимание на гормоне, который контролирует реакцию на стресс - кортикотропин-рилизинг фактор CRF. Анализируя работу мозга крыс, которые прошли через стрессовое испытание плаванием, было обнаружено, что у самок мозговые нейроны имели более острый сигнальный ответ на рецепторы CRF. К тому же, после воздействия стресса в клетках головного мозга самца возникал адаптивный к стрессу ответ, называемый интернационализацией: то есть их клетки сократили количество рецепторов CRF и стали меньше реагировать на гормон стресса.

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