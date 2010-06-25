Женский организм избирателен к мужскому семени

Женский организм может быть бессознательно избирателен к сперме, позволяя семени одного мужчины оплодотворять яйцеклетки, но отторгая семя другого. Открытие сделано учёными из Университета Аделаиды (Австралия).

Профессор Сара Робертсон утверждает, что сперма «подходящего» мужчины содержит особые сигнальные молекулы, которые вызывают иммунные изменения в женском организме. Как результат, иммунная система «пропускает» сперматозоиды, давая им возможность достичь яйцеклетки. Сперма же прочих партнеров, хотя и совершенно здоровая, не способна активизировать иммунные изменения, а потому не проходит в организме «контроль качества».

Таким образом организм проверяет на совместимость каждого полового партнера, отсеивая непригодных.

Впрочем, иногда совершенная, казалось бы, система даёт сбои. Это происходит, если сигналы спермы «подходящего» мужчины недостаточно сильны или когда женский организм становится чрезмерно «избирательным». Кроме того, иммунная система может не принять сперматозоиды, если сперма данного мужчины не попадала в женский организм на протяжении как минимум трёх предыдущих месяцев.

Учёные планируют продолжить исследование женской системы «контроля качества» спермы, надеясь, что по результатам работы им удастся создать новые методики лечения бесплодия.

newsland.ru