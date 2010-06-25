В Крыму продлено штормовое предупреждение
09:57, 25 июня 2010Страна
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Ожидаются сильные ливни, гроза, град
Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в начале недели, продлено на сегодня, 25 июня.
Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«Ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.
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