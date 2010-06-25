Здоровые волосы обладают врожденным иммунитетом. Специалисты НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН впервые обнаружили, что клетки волос синтезируют антимикробные пептиды, которые защищают их от разрушительного действия микроорганизмов.

Основное вещество волоса – белок кератин, который синтезируют особые клетки кератиноциты. Существует множество микроорганизмов, которые расщепляют кератин и всегда готовы поразить волосы и ногти. Однако здоровые волосы оказывают им сопротивление. Ученые исследовали образцы волос 5 женщин от 7 до 50 лет, которые не пользовались химической окраской и завивкой.

Прядки свежевымытых волос срезали на расстоянии не менее 10 см от корней, затем измельчали и получали волосяной экстракт, содержащий молекулы белков небольшого размера. Кератин - крупный белок, и потому в экстракт не попал. Полученный экстракт исследователи добавляли в культуру микроскопического дрожжеподобного грибка Candida albicans. Этот грибок вызывает у людей множество неприятных заболеваний, в том числе перхоть. Волосяной экстракт довольно быстро убил почти все клетки Candida (за 3 часа погибала половина культуры), в то время как раствор, которым обрабатывали волосы при получении экстракта, на грибки не подействовал.

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