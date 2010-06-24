Минздрав введет в классификацию врачей специальность репродуктолога

Министерство здравоохранения Украины планирует ввести в классификацию врачей специальность врача-репродуктолога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила главный специалист отдела акушерско-гинекологической помощи Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Ирина ЧИБИСОВА

По ее словам, структура бесплодия в Украине очень отличается от мировых показателей. “В мире процент бесплодия мужского – 30%, женского – 30%, бесплодия в браке - 30%, и 10% - это бесплодие неясного генезиса. В Украине, по данным 2009 года, 80% - это женское бесплодие, 20% - мужское бесплодие. Почти каждая пятая пара в Украине – бесплодна”, – подчеркнула она.

Такая разница, по ее мнению, объясняется тем, что мужчины в Украине скрывают проблему бесплодия. “Мужчины не обращаются к врачу-репродуктологу. Они обращаются к урологу, а уролог, обычно, лечит простатит, а бесплодие лечит именно репродуктолог”, – объяснила специалист.