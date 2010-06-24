Уровень бесплодия в Украине достигает 18-20%

Уровень бесплодия в Украине достигает от 10-12% до 18-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила главный специалист отдела акушерско-гинекологической помощи Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Ирина ЧИБИСОВА.

По ее мнению, это очень значительные и тревожные показатели. “Когда мы имеем демографический кризис, когда имеем отрицательный прирост населения (за 2009 год он составляет минус 4,2), так это очень и очень актуальная на сегодняшний день тема. Кроме того, мы имеем снижение рождаемости, уменьшение численности населения”, – отметила И.ЧИБИСОВА, подчеркнув, что, начиная с 1994 года, Украина потеряла 6 миллионов населения, поэтому сегодня в государстве - всего 46,1 миллиона населения.

Она подчеркнула, что государство знает об этой проблеме и пытается решать ее, в частности при помощи введения соответствующих программ.

“Это и программа поощрения рождаемости, которая работала до 2007 программа, и программа репродуктивного здоровья (до 2015 года), существуют много приказов Минздрава, которые предлагают решение этой проблемы”, – сказала И.ЧИБИСОВА.