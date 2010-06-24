На Львовщине пресечена попытка контрабанды наркотиков в Украину

Сотрудники СБУ совместно с военнослужащими Мостисского пограничного отряда ГПС Украины задержали одного из членов международной организованной преступной группы, который пытался переместить контрабандным путем из Польши в Украину кокаин и амфетамин в особо крупных размерах.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в пункте пропуска «Шегини» Львовской области при попытке контрабандного перемещения на территорию нашего государства наркотиков был задержан житель Львовской области. В его личных вещах обнаружено и изъято свыше 1 кг амфетамина и около 150 г кокаина.

Установлено, что он организовал функционирование контрабандного канала, непосредственно осуществлял контрабандное перемещение наркотиков на территорию Украины и наладил оптовый сбыт в Киеве, Киевской, Львовской и других областях.

Следователями СБУ в отношении контрабандиста наркотиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.