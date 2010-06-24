При Минздраве создан Госкомитет по контролю за оборотом наркотиков

Кабинет министров Украины создал при Министерстве здравоохранения Государственный комитет по вопросам контроля за оборотом наркотиков и назначил его председателем Владимира ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Ситуация в Украине с распространением наркотиков является критической. Украина отставала в этом направлении, и нужны решительные действия для того, чтобы преодолеть эту проблему. Эта проблема многоуровневая, межведомственная, и именно с этой целью был создан комитет», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Он отметил, что сейчас по разным оценкам от 10 до 30% украинских студентов потребляют наркотики.

«Даже в возрасте до 16 лет подростки уже знают, что такое гашиш или марихуана, и процентов 10 из них их употребляли», - отметил он.

В.СЕМИНОЖЕНКО уточнил, что до назначения председателем Госкомитета В.ТИМОШЕНКО работал в Министерстве здравоохранения, а также в свое время в СБУ.

«Это очень профессиональный человек, человек, который имеет высокие погоны, который знает эту проблематику», - сказал вице-премьер.