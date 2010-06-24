Не спи долго, а спи умно

"Беспокоитесь, что не удается поспать пресловутые восемь часов? В этом ваша первая ошибка", - пишет The Independent, ссылаясь на доктора Нерину Рамлахан.

Главное - качество сна, а не его продолжительность. "Самые большие заблуждения - что требуется семь-восемь часов сна в сутки и что нельзя просыпаться ночью. Вставать рано утром - совершенно нормально. Студент в состоянии хорошо показать себя на экзамене даже если прошлой ночью он не спал", - утверждает Рамлахан.

Она призывает не преувеличивать важность воздержания от еды перед сном. По ее словам, гораздо важнее вовремя позавтракать. Делать это нужно во время так называемого "метаболического окна". Также рекомендуется обращать внимание на свои сновидения, отыскивая в них указания на еще не разрешенные жизненные проблемы.

Не существует единого для всех стандарта продолжительности здорового сна. Важно "приспособиться к своим потребностям в разные периоды... В какие-то периоды вам может быть нужно четыре часа. В других случаях эта цифра может увеличиваться до семи или восьми", - указывает Рамлахан. Полезно делать краткие перерывы на сон в течение рабочего дня, а также заниматься физкультурой.

Для здорового сна важна обстановка. Кому-то лучше спится под белый шум, некоторые используют затычки для ушей и повязки на глаза. "Все это для того, чтобы уменьшить количество раздражителей и послать мозгу сигнал о том, что вы находитесь в безопасности", - поясняет доктор.

inopressa.ru