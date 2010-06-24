Лазерные указки - большая беда для глаз

Врачи предупреждают: дети могут повредить глаза, если будут пользоваться лазерными указками. В качесте повода для данного заявления послужил случай, произошедший с одним британским мальчиком. С помощью такой, казалось бы, безвредной указки он обжег себе глаза.

Доктор Кимия Зиаоссейни и специалисты из Королевского ливерпульского университетского госпиталя и Королевского манчестерского глазного госпиталя занимались лечением этого мальчика. Они отмечают: после того, как мальчик случайно посветил указкой себе в глаза, у него появились так называемые "темные пятна", известные как центральные скотомы.

Скотома - ограниченный слепой участок в поле зрения, воспринимаемый субъективно как темное пятно. А центральная скотома – это скотома, расположенная в точке фиксации взора. Также лазер в половину ухудшил четкость зрения. А тесты показали ожоги на поверхности глаза и нарушения в структуре сетчатки. Со временем чистота зрения повысилась, однако повреждения сетчатки остались.

Несмотря на то, что по началу может показаться, будто лазер оставляет лишь "остаточное изображение", на самом деле, реально заполучить проблемы со зрением на всю оставшуюся жизнь и начать терять со временем зрение. При этом лазерные указки зачастую продаются без ограничения и каких-либо особых указаний касательно их небезопасности.

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