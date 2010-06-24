Золотой ус – зелёный доктор

Долгое время об исцеляющих способностях Золотого Уса было практически не известно, хотя коренное население Мексики использовало его испокон веков при лечении заболеваний суставов и подагры. Возможно, что его применяли и для других целей, однако артриты и подагра в странах Латинской Америки в средние века являлись одними из наиболее распространённых заболеваний и практически единственными способами их лечения были кровопускание и Золотой Ус. И лишь начиная с середины прошлого столетия растением заинтересовались научно-исследовательские институты Европы и Америки, причём заинтересовались всерьёз. Несколько позже «венерин волос» попал на лабораторные столы и наших учёных.

Изучение свойств Золотого Уса привело к сенсационному открытию: оказалось, что по терапевтическим свойствам растение мало чем уступает знаменитому «корню жизни» – женьшеню! А по отношению к отдельно взятым заболеваниям даже превосходит его! Не зря среди многочисленных названий этого растения фигурирует и «домашний женьшень». Поэтому нет ничего удивительного в том, что всего за несколько лет Золотой Ус из экзотики превратился в «одомашненное» растение, успешно прижившееся в наших квартирных условиях.

Какие же составные компоненты Золотого Уса делают его столь полезным? Прежде всего, это активно действующие биологические вещества, способные оказывать на организм комплексное влияние. Общее их название – флавоноиды, которые встречаются во многих лекарственных растениях. К флавоноидам Золотого Уса относятся кемферол и кварцетин, действие которых во многом аналогично. Однако совместное их содержание в одном растении особенно ценно, поскольку, как предполагают учёные, эти два природных компонента являются синергистами по отношению друг к другу, то есть одно вещество усиливает эффект другого. Если не углубляться в подробности механизма действия, можно отметить, что благодаря Золотому Усу укрепляется иммунная система, нормализуется тонус и восстанавливается проницаемость кровеносных сосудов, активируются обменные процессы, улучшается питание и дыхание всех клеток организма, ускоряется выведение внутриклеточных ядов, блокируется негативное воздействие свободных радикалов, что является великолепной профилактикой онкологических заболеваний и возрастных изменений во внутренних органах и коже. Кроме того, помимо повышения общего иммунитета, соки растения сами способны оказывать губительное действие на болезнетворные микроорганизмы, что позволяет их применять при различных инфекционных и воспалительных заболеваниях.

Глядя на Зелёный Ус, не каждый может определить в нём заморского гостя. Тем более что его листья так напоминают нашу родную кукурузу. Растение неприхотливо к условиям обитания и трудностей с его выращиванием, как правило, не возникает. Главное, не держать его под прямыми лучами солнца и не забывать о ежедневной поливке (осенью и зимой поливать можно реже). Однако при применении растения необходимо соблюдать осторожность и помнить, что неправильное использование любого лекарства может причинить вред. Если вы хотите лечиться Золотым Усом, значит, для этого есть веская причина, а если есть причина, в первую очередь поговорите со своим врачом.