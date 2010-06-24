Раннее созревание европейских девочек тревожит экспертов

Средний возраст начала полового созревания европейских девочек, не достигающий в настоящее время 10 лет, вызвал опасения экспертов о возможном росте половой активности в этом возрасте и повышении риска онкологических заболеваний в дальнейшей жизни, пишет Daily Mail.

Исследователи из Отделения роста и размножения Университетской больницы Копенгагена, проанализировав данные тысячи девочек за 2006 год, обнаружили, что развитие груди у них начинается в среднем в возрасте 9 лет 10 месяцев.

Схожее исследование, проведенное в 1991 году, показало начало этого процесса на год позже. В 1960-х годах средний возраст начала полового созревания составлял 12,5 лет, а в XIX веке – около 15 лет.

Это явление предположительно вызвано повышением количества и калорийности потребляемой пищи, что приводит к ожирению и акселерации. Некоторые эксперты связывают его с поступлением в организм детей бисфенола А, содержащегося в пластиковой посуде и обладающего некоторой эстрогенной активностью.

По словам руководителя исследования Андерса Йуула (Anders Juul), обнаруженная тенденция может привести к росту заболеваемости девочек раком груди в дальнейшей жизни. Кроме того, раннее половое созревание связано с высоким риском серьезных психологических проблем, а также сексуальных домогательств со стороны взрослых.

medportal.ru