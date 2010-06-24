В Украине сократилось производство соков

В Украине производство фруктовых, овощных соков и нектаров по итогам января-мая 2010 года составило 279 тыс. тонн, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в мае производство соков и нектаров составило 61 тыс. тонн, что на 8,1% больше, чем в апреле 2010 года, и на 12,1% меньше, чем в мае 2009 года.

Напомним, производство фруктовых, овощных соков и нектаров в Украине по итогам 2009 года составило 702 тыс. тонн, что на 28% меньше, чем за 2008 год.