Как удалить мозоли?

Мозоль — это утолщение рогового слоя кожи от длительного давления или трения, иногда образуется на руках при физической работе без рукавиц или от давления инструментов и на ногах — при ношении неудобной, тесной, неправильно подобранной обуви.

Самый верный способ избежать мозолей — мягкая и удобная обувь. В аптеках можно приобрести специальные мозольные кольца, которые помогают смягчить давление обуви на мозоль. Для уничтожения уже появившейся мозоли народная медицина располагает большим числом средств, среди которых много простых, использующих вполне доступные растения и медицинские препараты.

Большое распространение для удаления мозолей нашли мозольные пластыри, основным компонентом которых является салициловая кислота. Кусок пластыря нужного размера отделяют от целлофана и укрепляют на мозоли. Предварительно делают теплую ванну и вытирают ноги досуха. Снимают пластырь через 1-2 дня. При необходимости повторяют наложение пластыря 3-4 раза, пока мозоль не размягчится и не отделится.

В более запущенном случае удаление мозолей проводится с их предварительным распариванием. Для этого делают еженедельные горячие мыльно-содовые ванночки с водой на 30-40 минут. После этого мозоль нельзя "затирать" пемзой. Это болезненно и неэффективно. Мозоли с коротким корнем часто сами выпадают во время распаривания и обычного педикюра через 5-10 процедур.

Народные средства для удаления мозолей

Чеснок

а) Свежий сок или кашицу из растертой головки чеснока употребляют для сведения мозолей и бородавок (юношеских). Бородавки смазывать по 3 раза в день. Мозоль предварительно распарить в содовой воде, а затем приложить к ней марлю, смоченную соком чеснока. Процедуру проделать вечером перед сном; повторить ее 12 -15 раз. Можно использовать и дикий чеснок.

б) Обернуть головку чеснока мокрой тканью и испечь в золе. Затем нижнюю часть головки отрезать и выбросить, а верхнюю приложить к мозоли, завязать и оставить на сутки. Через сутки мозоль может сама отпасть, а если не отпадет, то лечение повторить.

•Лук

а) Свежим соком лука смазывать мозоли и бородавки (юношеские).

б) Кашицей из свежего лука на молоке и печеным луком в тибетской медицине пользуются для размягчения мозолей.

•Сок свежего картофеля

Сырой картофель обмыть, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Полученную массу переложить на сложенную в несколько слоев марлевую салфетку толщиной 0,5 — 1 см и прибинтовать к пораженному участку кожи. Через 2 часа картофельную массу снять и заменить новой. Применять как противовоспалительное средство для лечения болезненных мозолей.

•Лимон

Старинное кавказское средство: перед сном распарить ногу в горячей воде, затем вытереть досуха и привязать к мозоли корку лимона с небольшим количеством мякоти на этой корке. Лучше всего срезать небольшую горбушку лимона, которую и прикладывать к мозоли. В течение 2—5 дней процедуру повторять, после чего опять аккуратно распарить ногу и аккуратно снять мозоль.

•Алоэ

Приложить вечером на мозоль разрезанный плашмя лист алоэ (столетника) и хорошо завязать. За ночь мозоль станет мягкой и ее легко будет счистить.

•Можно протирать мозоли кусочками помидора или томатной пастой.

gigamir.net