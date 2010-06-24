Чем опасны инъекции ботокса

Американские ученые обнаружили, что после инъекций препарата "Ботокс" для разглаживания морщин на лице пациенты не могут в полной мере испытывать эмоции, сообщает Live Science.

"Ботокс" представляет собой очищенный токсин возбудителя ботулизма. При введении в мимические мышцы он вызывает их паралич, что приводит к разглаживанию морщин. Побочным эффектом этой процедуры является ограничение мимических движений и, следовательно, выражения эмоций.

Исследователи из Колледжа Барнарда в Нью-Йорке предположили, что мимика по механизму обратной связи необходима для полноты эмоциональных реакций, и "Ботокс", таким образом, может мешать не только выражать, но и испытывать эмоции.

Чтобы проверить это предположение, ученые проследили за реакцией двух групп добровольцев на эмоционально насыщенный видеоряд. Экспериментальная группа получала инъекции "Ботокса", а контрольная – "Рестилана" (косметической субстанции, которая не парализует мышцы, а создает дополнительный объем под кожей для разглаживания морщин). Реакции оценивались до и после введения препаратов.

Как следует из отчета об исследовании, опубликованного в рецензируемом научном журнале Emotions, у добровольцев из экспериментальной группы наблюдалось "в целом значительное ослабление эмоциональных переживаний". В частности, после инъекции "Ботокса" участники эксперимента значительно слабее реагировали на умеренно позитивные видеосюжеты.

medportal.ru