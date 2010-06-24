Комиссию по оценке решений ВОЗ по гриппу покидают эксперты

Два эксперта покинули независимую комиссию, созданную весной этого года для оценки обоснованности мер, принятых Всемирной организацией здравоохранения в связи с пандемией гриппа H1N1. О добровольном отказе специалистов от дальнейшего участия в работе комиссии ВОЗ заявила в среду, передает AP.

Согласно разъяснениям представителей международной организации, специалисты по гриппу Джон Макензи (John MacKenzie) и Тони Эванс (Tony Evans) решили выйти из состава комиссии, чтобы не ставить под сомнение ее непредвзятость и исключить какие-либо подозрения в конфликте интересов.

По словам главы комиссии Харви Файнберга, оба эксперта тесно сотрудничали с ВОЗ во время пандемии гриппа, и сочли неуместным свое участие в пересмотре принятых в этот период решений.

Специалист по тропической медицине Джон Макензи из Университета Кертина в Австралии и глава медицинского отделения Международной организации гражданской авиации входили в чрезвычайный экспертный комитет ВОЗ, созданный для оценки угрозы пандемии гриппа H1N1 в апреле 2009 года. Исходя из рекомендаций этого экспертного органа руководство ВОЗ принимало решения об объявлении пандемии гриппа, а также о рекомендациях про борьбе с инфекцией для государств-членов организации.

В настоящее время рекомендации ВОЗ по гриппу подвергаются жесткой критике со стороны ряда политиков стран ЕС, а также некоторых экспертов. В начале июня комитет по здравоохранению ПАСЕ одобрил доклад, в котором ВОЗ обвиняется в преувеличении угрозы гриппа в интересах фармацевтических компаний. О невозможности в настоящее время гарантировать беспристрастность и независимость экспертов международной организации заявил также британский медицинский журнал BMJ.

medportal.ru