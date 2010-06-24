В Крыму в результате оползня пострадал ребенок

В Крыму вблизи пгт Коктебель произошел оползень, который задел палатку, где отдыхала семья из 4 человек, в результате чего пострадал ребенок 2007 г.р.

Как сообщает пресс-служба МНС, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Крымскую специализированную детскую больницу (Симферополь).

22 июня в результате дождя, шквалистых порывов ветра в Симферополе были подтоплены три жилых дома, в Нижнегорске произошло подтапливание зернотока на площади 200 кв. м.

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены 33 человека, а также задействованы 10 единиц техники.