В Крыму в результате оползня пострадал ребенок
10:50, 24 июня 2010Страна
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Находился в палатке
В Крыму вблизи пгт Коктебель произошел оползень, который задел палатку, где отдыхала семья из 4 человек, в результате чего пострадал ребенок 2007 г.р.
Как сообщает пресс-служба МНС, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Крымскую специализированную детскую больницу (Симферополь).
22 июня в результате дождя, шквалистых порывов ветра в Симферополе были подтоплены три жилых дома, в Нижнегорске произошло подтапливание зернотока на площади 200 кв. м.
К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены 33 человека, а также задействованы 10 единиц техники.
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