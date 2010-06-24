На Буковине подтоплены 65 населенных пунктов

В Черновицкой области вследствие сильных дождей от разлива рек, подъема грунтовых вод и накопления в низинах стоковых вод подтоплены 65 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 9 районах и городе Черновцы также подтоплены 16 объектов социальной сферы (школы, детские сады), 529 жилых домов, 431 хозяйственное здание, 2 тыс. 526 подвальных помещений, 2 тыс. 938 приусадебных участков, 694 подворья, 97 колодцев и 348 га сельскохозяйственных угодий.

Повреждены 57 тыс. 930 м дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения, 13 мостов и 3 тыс. 970 м водозащитных дамб.

Из районов подтопления временно отселены 238 человек, в том числе 135 детей, спасены 10 человек.

Проводятся мероприятия по подготовке к временному отселению 115 человек в Выжницком районе (с. Банылив).

В районах отселения подразделения МВД осуществляют круглосуточное патрулирование по охране имущества граждан.

Больше всего пострадали от стихии Черновцы, Выжницкий, Новоселицкий и Сторожинецкий районы области.

Во второй половине 23 июня в районе чрезвычайной ситуации работал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ, который ознакомился с ситуацией в Черновцах и в Выжницком, Новоселицком, Кицманском районах, провел заседание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации и определил задачи силам гражданской защиты, касающиеся помощи населению в районах чрезвычайной ситуации, меры по противодействию вредному действию воды и задачи по минимизации материального ущерба.

В целом вследствие чрезвычайной ситуации нарушены нормальные условия жизнедеятельности свыше 15 тыс. человек, а нанесенный стихией ущерб превышает 15 млн. грн.

По состоянию на 7.00 четверга наблюдается общее снижение уровня воды в реках области.