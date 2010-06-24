В Париже открывается встреча послов доброй воли ЮНЕСКО

Задачи послов доброй воли ЮНЕСКО будут рассмотрены сегодня на совещании в Париже. Перед его участниками выступит генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова.

Как сообщили в штаб-квартире ЮНЕСКО, группа послов доброй воли включает в настоящее время около 40 представителей различных областей знаний, творчества и общественной жизни. В ее состав входят депутат парламента Азербайджана Мехрибан Алиева, французский астронавт Патрик Бодри, президент Всемирной ассоциации русской прессы, генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, президент Фонда Азии индийский писатель Маданжит Сингх, лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела, другие известные общественные деятели, призванные распространять идеи организации в мире.

Ожидается, что одной из тем обмена мнениями в Париже станет осуществление программы Международного года сближения культур, объявленного ЮНЕСКО. Его проведение стало ответом на вторжение глобального кризиса в социальную и интеллектуальную сферы, рост конфликтов внутри обществ. Календарь Международного года включает несколько десятков крупных многосторонних акций во всех сферах ответственности всемирной организации, к которым наряду с образованием, наукой и культурой относятся также информация и коммуникации. Эта программа намечена парижской штаб- квартирой совместно со странами-участницами.

Группа послов доброй воли проводит свою "сверку часов" на пороге юбилея ЮНЕСКО: универсальная организация, созданная вскоре после окончания Второй мировой войны, отметит в этом году свое 65-летие. Сегодня, с учетом ассоциированных участников, она объединяет 200 стран.

ami-tass.ru