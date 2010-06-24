Американцы создали "умное белье", спасающее жизнь

Кто трусы ребятам шьет? - Ну конечно не пилот. В Соединенных Штатах к изготовлению этого важного предмета туалета оказались причастными ученые. Они не без помощи дизайнеров и мастеров портновского искусства создали трусы-заглядение, которые не только стильные и приятные в носке, но еще и умеют спасать человеческую жизнь.

Встроенный в пояс трусов крошечный электронный биосенсор постоянно контактирует с кожей человека. Устройство измеряет у него кровяное давление, сердцебиение и собирает другие показатели о работе организма. Такое чудо создали ученые во главе с корифеем в области наноинженерии профессором Джозефом Вангом из университета Сан-Диего. Они утверждают, что совершили прорыв в создании "умного текстиля", который позволит с помощью вмонтированных в ткань одежды датчиков следить за состоянием больных не в клиниках, а получать медицинские данные с места их проживания.

Первыми трусы, "пошитые" по нанотехнологиям получат, все же не сердечники и не прочие больные, а расквартированные в "горячих точках" солдаты армии США. Дело в том, что проект по созданию "умной одежды" осуществляется по военному заказу. Ученые хотят научить свои датчики распознавать тип ранений военнослужащих в бою и сообщать медикам, где на поле боя находится пострадавший от вражеской пули, либо осколка. В дальнейшем планируется создавать еще более умные биосенсоры, которые станут не только диагностировать раненых, но и смогут сами купировать боль от ран лекарствами и даже лечить полученные в бою увечья.

Биодатчикам профессора Ванга, впрочем, найдется много работы и на "гражданке". "Мы нашли средство контроля за больными у них на дому, а также для наблюдения за здоровьем престарелых людей, - рассказал этот ученый. - Датчики могут своевременно диагностировать и сообщать врачам о грозящих их пациентам возможных инфарктах миокарда, инсультах и о прочих сбоях в работе организма". Кроме этого они будут способны сообщать в режиме он-лайн о физическом состоянии спортсменов и получать данные, это уже не об атлетах говорится, о количестве алкоголя в крови.

Но прежде чем добиться всех этих чудес понадобится много работы. По словам Ванга, прежде всего ученым придется сделать невидимые глазу биодатчики полностью адаптированными к одежде, чтобы она ничем не отличалась от обычной и была бы удобной для пользователей. Одно несомненно: интегрированные в ткань одежды с помощью нанотехнологий электрохимические сенсоры способны творить чудеса и работать во благо человека.

ami-tass.ru