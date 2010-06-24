7 из 10 беременных имеют дефицит витамина D

Семь из каждой десятки беременных женщин в Соединенных Штатах не получают достаточного количества витамина D, в соответствии с результатами исследования Университета Колорадо /США/. Не смотря на то, что широко известна польза витамина D для здоровья костей матери и ребёнка и для защиты от дыхательных болезней, многие беременные американки имеют дефицит этого важного вещества.

По словам врачей, наиболее высокому риску нехватки витамина D подвержены женщины с более тёмной кожей, те, которые закрывают кожу от солнца одеждой, по религиозным или культурным соображениям, и проживающие на севере. Пищевыедобавки помогают повышать уровни витамина в организме, однако, как говорят медики, многие женщины в Америке начинают принимать их только после рождения ребёнка. Клиницисты советуют беременным женщинам начинать принимать витамины за несколько месяцев до беременности, чтобы максимально извлечь возможные выгоды для здоровья. Уменьшение показателей витамина D среди беременных американок учёные связывают с общим снижением активности на открытом воздухе.

ami-tass.ru