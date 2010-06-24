Здравницы на побережьях морей заполнены наполовину

В Херсонской области по данным на 15 июня здравницы на побережьях Чорного и Азовского морей заполнены отдыхающими 50-55%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, по прогнозам Управления культуры и туризма ОГА ожидается, что до 1 июля их наполненность составит до 80%, а до конца лета до 100%.

Всего, по данным управления, на территории четырех курортно-рекреационных районов области туристические услуги предоставляют около 300 оздоровительных заведений. Кроме того, туристов принимают хозяева домов частного сектора.

Курорты Херсонской области в 2009 году посетили около 1,05 млн. туристов, что аналогично данному показателю в 2008 году. При этом объемы поступлений в бюджеты всех уровней от субъектов ведения хозяйства туристической отрасли, которые находятся на территории области, в прошлом году составили до 15 млн. грн.