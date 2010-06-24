На реке Прут в Черновцах ожидают подъем воды на 6 метров

На реке Прут в Черновцах ожидается подъем воды более чем на 6 метров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на министра Нестора ШУФРИЧА, который сейчас находится в Черновцах.

В частности, Н.ШУФРИЧ осмотрел один из наиболее опасных участков на берегу реки Прут в городе, где интенсивность повышения уровня воды составляет более 10 см в час.

«По предварительным данным,СС ожидается подъем воды на уровень за 6 метров, сейчас мы наблюдаем подъем воды на уровень, приблизительно, 5-ти метров на реке Прут”, - сказал руководитель МЧС.

Министр проинформировал, что пик подъема воды ожидается около 22.00.

Он не исключил необходимости временного отселения жильцов ближайших домов, предварительно – это несколько десятков домов. Места для отселения обеспечены. “На время отселения силами МВД будет обеспечена охрана домов, территории и личного имущества граждан» - заверил Н.ШУФРИЧ.

Также руководитель МЧС проинформировал, что в Черновицкую область уже направляются соответствующие подразделения МЧС из Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей. В первую очередь, речь идет о специальной технике - передвижные насосные станции, которые максимально оперативно обеспечат откачивание воды. Кроме того, Н.ШУФРИЧ заверил, что вертолет, который осуществляет оперативное дежурство в западной Украине и находится сейчас в Ужгороде, в случае необходимости готов вылететь в Черновицкую область.

Как сообщалось, в период с 19 по 23 июня на Буковине вследствие сильного дождя со шквальным ветром подтоплено 3 общественных здания, 46 жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 211 подвальных помещений, 127 дворов, 384 приусадебных участка и 20 колодцев. От стихии пострадали Кицманский, Заставновский, Хотинский, Новоселицкий и Выжницкий районы области.

Без электроснабжения остался ряд сел области. В селе Корытное оборван газовый переход через реку Бережонку, отключено 500 потребителей от газоснабжения. Из-за ухудшения погодных условий отключено от газоснабжения село Бережонка (более 100 домов).