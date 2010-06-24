Тернопольщина: 10 людей госпитализированы с пищевым отравлением
08:45, 24 июня 2010Страна
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Возникло в бытовых условиях
В Тернопольской области с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы 10 жителей села Поплавы.
Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы, пищевое отравление возникло в бытовых условиях.
Ход заболевания 4 госпитализированных - средней степени тяжести, 6 – легкой.
Как отмечает Тернопольская областная СЭС, причиной данного случая стали нарушения технологии приготовления пищи в бытовых условиях, несоблюдение правил личной гигиены, хранение продуктов при высокой температуре.
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