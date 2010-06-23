В Херсоне подросткам запретят посещать ночные клубы?

Городской совет Херсона намерен ограничить доступ несовершеннолетних в компьютерные клубы, видеотеки и дискотеки.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил мэр Херсона Владимир САЛЬДО.

По его словам, соответствующий вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании ближайшей сессии горсовета Херсона.

"Это связано с ростом числа правонарушений, совершенных подростками в ночное время", - сказал В.САЛЬДО.

По словам мэра, проект решения горсовета предусматривает, что посещать игровые и компьютерные клубы, видеотеки и дискотеки несовершеннолетним запретят после 21.00 во время учебного года и после 22.00 - на каникулах.

Контроль за выполнением решения планируется возложить на райсоветы города и горотдел МВД.

Кроме того, сотрудники управления торговли и потребительского рынка мэрии Херсона получат право лишать заведения, нарушающие эту норму, разрешения на работу.