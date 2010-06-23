Отдельные правила оказания медпомощи недопустимы?

Создание правил оказания экстренной медицинской помощи отдельно для каждого региона не отвечает современным требованиям и может негативно повлиять на эффективность предоставления медицинской помощи населению Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в сообщении, развитая система оказания экстренной медицинской помощи - один из признаков цивилизованности страны. Кроме того, такая помощь выполняет важнейшую функцию государства, а именно обеспечение права человека на жизнь.

Мировой опыт показал, что в пределах любой страны эффективность системы оказания экстренной медицинской помощи населению может обеспечить лишь функционирование такой системы по единым правилам, стандартам и протоколам. Исходя из процесса европейской интеграции, Кабинет министров Украины издал Постановление от 05.11.2007 г. №1290, которым предусмотрел создание Единой системы оказания экстренной медицинской помощи населению Украины.

Такая система предусматривает создание единых правил, стандартов и медицинских технологий на всей территории Украины. Во исполнение правительственного задания специалисты разработали ряд нормативных положений относительно структуры и функционирования Единой системы оказания экстренной медицинской помощи, которые после общественного обсуждения были утверждены Приказом Минздрава Украины от 1 июня 2009 года № 370. В частности, положения данного Приказа (№370 и Положения, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины и действующие на всей территории Украины) определяют правила вызова скорой медицинской помощи. Данные правила отвечают как мировым нормативам, так и международным требованиям по соблюдению прав человека.

Пресс-служба Минздрава отмечает, что в соответствии с «Принципами законодательства Украины об охране здоровья», только уполномоченныйц по вопросам здравоохранения центральный орган исполнительной власти имеет право рассматривать и утверждать Единые правила и стандарты оказания медпомощи.

«Создание других правил оказания экстренной медицинской помощи отдельно для каждого региона не отвечает современным требованиям, и, что опасно, может очень негативно повлиять на эффективность предоставления медицинской помощи населению Украины», - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба Минздрава отмечает, что Департамент развития медицинской помощи подал в установленном порядке Приказ Минздрава Украины от 01.06.2009 г. №370 на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. Приказ вступил в силу со дня официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Киевсовет утвердила новые правила вызова для населения бригад скорой медицинской помощи, специализированной психиатрической помощи, пунктов неотложной медицинской помощи, участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров и врачей-специалистов амбулаторно-поликлинических учреждений столицы.

Документ содержит семь дополнений с детальным изложением правил вызова бригад медпомощи и врачей разной специализации.