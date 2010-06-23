В Суммах ограничили время пребывания детей на улице

Своим решением от 23 июня сессия Сумского городского совета ограничила время пребывания в общественных местах молодежи и детей без сопровождения родителей.

В частности, как передает корреспондент УНИАН, депутаты рассмотрели сегодня на сессии вопрос «Об ограничении пребывания детей в заведениях досуга, общественного питания, компьютерных клубах, залах игровых автоматов, на улицах и других общественных местах», инициатором рассмотрения которого выступил исполнительный комитет горсовета. В результате голосования ограничено пребывание в заведениях досуга, общественного питания, компьютерных клубах, залах игровых автоматов, на улицах и других общественных местах города Сумы в вечернее время без сопровождения родителей или лиц, которые их заменяют, детей в возрасте до 14 лет с 22.00 до 6.00, а в возрасте с 14 до 18 лет – от 23.00 до 6.00.