Медиков обязали благоустраивать больницу в нерабочее время

Руководство больницы в Архангельской области (Россия) обязало сотрудников заниматься уборкой территории в нерабочее время. Соответствующие условия были прописаны в коллективном трудовом договоре МУЗ "Центральная городская больница" города Мирный.

Один из пунктов трудового договора предусматривал, что "работники обязаны принимать участие в общественно-полезном труде по благоустройству территории МУЗ ЦГБ и города на безвозмездной основе, в том числе и в нерабочее время". Приказом главврача медучреждения сотрудников обязали работать на благоустройстве территории больницы не менее двух раз в неделю.

Кроме того, согласно трудовому договору, "дежурства по стационару сверх месячной нормы времени вводятся с согласия работника и не могут рассматриваться как сверхурочная работа". Договор также оставляет за администрацией больницы право привлекать медицинских специалистов к дежурствам по стационару в счет месячной нормы рабочего времени, если на такие дежурства добровольно заявляется недостаточное количество врачей.

Представители коллектива медучреждения обратились в трудовую инспекцию, которая признала, что указанные пункты договора противоречат трудовому законодательству. Главврачу больницы было выдано предписание о неприменении этих пунктов коллективного договора.

Акушер-гинеколог ЦГБ города Мирный Ирина Флерчук отметила, что руководству медучреждения были направлены предложения сотрудников по изменению коллективного договора. Однако, трудовой договор так и не был изменен. "Лидер нашего профсоюза занимает позицию работодателя, поэтому мы обратились к лидеру областного профсоюза", - добавила Флерчук.

Председатель Архангельской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Александр Зубов выразил озабоченность условиями труда в центральной больнице Мирного. Он также заявил о намерении посетить медучреждение и разобраться в сложившейся ситуации.

medportal.ru