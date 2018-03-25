Фибрилляция предсердий - самая распространенная форма аритмии

По наблюдениям врачей, фибрилляция предсердий (ФП) является самой распространенной формой аритмии, которая имеет большое клиническое значение. ФП случается у все большего количества людей во всем мире, что связано со старением населения. Она является причиной трети всех случаев госпитализации пациентов по поводу нарушений сердечного ритма. ФП - серьезное заболевание, которое увеличивает риск развития инсультов в 5 раз, ухудшает прогноз для пациентов, которые имеют факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также вдвое увеличивает риск смерти.

Постоянный рост распространенности ФП среди населения привел к тому, что ФП стала наиболее частой и наиболее длительной аритмией, с которой сталкивается врач в работе. Но если раньше, на протяжении длительного времени, ФП рассматривалась как неприятная, но безопасная аритмия, то, учитывая спектр ее негативных последствий, связанных не только с существенным нарушением качества жизни, но и со значительным ростом частоты серьезных осложнений и смерти, отношения к ФП в последнее время существенно изменилось, - сегодня ее рассматривают как потенциальную летальную аритмию.

Распространенность фибрилляции предсердий

В последние годы врачи наблюдают стремительный рост распространенности ФП во всем мире, к тому же во всех возрастных группах. Сегодня ФП развивается в 1 из 25 лиц старше 60 лет и в 1 из 10 старше 80 лет. Прогнозируют, что до 2050 года количество пациентов увеличится втрое - это значит, что у 1 из 4 лиц старше 40 лет на протяжении жизни возникнет ФП.

Темпы роста ФП в Украине также очень высокие: распространенность ФП за последние 25 лет в нашей стране выросла в 6 раз (с 1980 до 2005 гг.). Согласно данным официальной статистики МЗ Украине, в 2007 г. в Украине распространенность ФП составляла 117,6 случаев на 100 000 лиц, что означало 0,12% населения Украины. Однако в реальности ситуация намного более сложная, ведь большая часть пациентов ФП "скрытая" под другими диагнозами.

О наличии серьезных проблем с выявлением ФП свидетельствуют данные, полученные в исследовании, проведенном Национальным научным центром "Институт кардиологии им. Н.Д.Стражеско", согласно с которым распространенность ФП составляет 2,5%, то есть в 10 раз превышает данные официальной статистики, и может достигать 1 миллионов лиц. Не учитывая полтора миллиона лиц с зафиксированной мигающей аритмией, которая сама по себе не является опасным для жизни нарушением ритма, но угрожает церебральными осложнениями, от которых пациенты могут погибнуть или стать инвалидами.

Причины возникновения ФП. Причин возникновения фибрилляции предсердий достаточно много, у каждого пациента они индивидуальны: многообразная патология сердца, наследственная склонность к болезням сердца, избыточный вес, хронически повышенное артериальное давление, диабет, избыточное употребление алкоголя, продуктов, которые содержат кофеин, стрессы и тому подобное. К аритмии может привести и ночной храп со временной остановкой дыхания (синдром обструктивного апноэ) из-за повышения давления в системе легочных вен. Кроме того, риск развития аритмии растет с возрастом, удваиваясь каждое десятилетие жизни. Определенную роль в возникновении аритмии играет состояние нервной системы. Например, психическое и эмоциональное напряжение предопределяет изменения в темпе, а часто - и в ритме сердечных сокращений, в том числе и у здоровых людей. Аритмия нередко возникает у людей с заболеваниями центральной и вегетативной нервной системы.

Основные осложнения аритмии. Фибрилляция предсердий, как и гипертония, опасна, в первую очередь, своими осложнениями. О том, что ФП является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют результаты реестра REACH (2006), полученные во время анализа данных свыше 63 тыс. пациентов. Исследование продемонстрировало, что у больных данной категории намного чаще, чем у других людей, развивается инфаркт миокарда, инсульт, чаще возникает потребность в госпитализации, а также наблюдаются случаи внезапной смерти.

Инсульт: ФП повышает риск развития инсульта в 5 раз, один из каждых 6 инсультов развивается у пациентов с ФП, течение ишемического инсульта, который развился на фоне ФП, обычно сложнее, чем у других пациентов.

Риск инсульта повышен даже при условии бессимптомного хода ФП.

Появление тромбов:

ФП приводит к застою крови в полостях сердца и формированию кровяных сгустков (тромбов). При попадании тромба в сосуды мозга происходит гибель участка мозга, который может привести к гибели или инвалидизации человека.

Сердечная недостаточность: ФП повышает риск развития сердечной недостаточности в 3,4 разы.

Качество жизни. У 75-90% пациентов с фибрилляцией предсердий качество жизни значительно ухудшается, человек теряет работоспособность, ухудшается физическая и социальная адаптация, психическое здоровье.

Аритмия - основная причина госпитализаций среди всех нарушений ритма (40%). За последние 20 лет частота госпитализаций из-за ФП выросла на 66%, а за последние 6 лет - на 35%.

Риск смерти. Данные Фремингемского исследования свидетельствуют, что наличие ФП повышает риск смерти в среднем в 2 раза: в 1,5 разы у мужчин и в 1,9 разы у женщин.

Методы лечения аритмии. Методы лечения пациентов с ФП разделяют на медикаментозные (применение лекарственных препаратов) и немедикаментозные (хирургические операции, неинвазивные вмешательства).

Фармакологические средства, которые используют для лечения пациентов с ФП, известны уже не одно десятилетие. Некоторые из них достаточно эффективно нормализуют ритм сердца, однако в то же время, имеют целый ряд побочных эффектов, часто - достаточно сложных (токсичное влияние на легкие, печень, почки и тому подобное). Достаточно часто наблюдают проаритмогенный эффект препаратов, когда антиаритмичное средство предопределяет другую аритмию - иногда еще более опасную и потенциально смертельную.