Американский Красный Крест оштрафовали на $16 млн

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США наложило штраф на благотворительную организацию Американский Красный Крест в размере $16 млн за нарушение правил при работе с донорской кровью.

Почти $10 млн организация выплатит за несоблюдение правил заготовки и хранения компонентов крови, в том числе эритроцитарной массы, плазмы и тромбоцитов. За нарушения технологии производства донорской крови организацию была оштрафована еще на шесть миллионов долларов. По информации источника , указанные нарушения были допущены компанией в 2008 и 2009 годах.

Надзорное ведомство не впервые налагает взыскания на АКК за ненадлежащее обращение с донорской кровью. С 2003 года благотворительная организация выплатила штрафов на сумму более $21 млн.

В мае 2010 года инициативная группа, представляющая интересы среднего медицинского персонала Американского Красного Креста, заявила, что допущенные сотрудниками ошибки при работе с донорской кровью стали результатом сокращения штата, превышения нормативов рабочего распорядка, а также плохого управления со стороны руководства организации.

Американский Красный Крест является одной из крупнейших организаций, которые занимаются заготовкой и хранением донорской крови в США. Эта организация обеспечивает около 43 % от всех имеющихся в стране запасов крови

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