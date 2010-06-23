Днепропетровщина: без электричества осталось 500 домов

В Днепропетровской области из-за дождя со шквалами без электроснабжения осталось почти 500 домов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, в городе Верховцево и Баглейском районе Днепродзержинска произошло отключение двух трансформаторных подстанций. В районном центре Томаковка частично сорваны крыши с семи зданий и повреждены провода электросети.

К ликвидации последствий ненастья привлечены спасательные подразделения МЧС, коммунальные службы и бригады «Днепрооблэнерго» по возобновлению электроснабжения.