Pfizer отзовет с рынка препарат для лечения лейкоза

Фармацевтическая компания Pfizer приняла решение отозвать из продажи препарат для лечения лейкозов, который оказался неэффективным. Препарат "Милотарг" (гемтузумаб озогамицин) был одобрен американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) для лечения острого миелобластного лейкоза у пожилых людей в 2000 году.

Однако клинические исследования "Милотарга", начавшиеся в 2004 году, были прекращены досрочно, так как эффективность препарата не была подтверждена. Напротив, применение лекарства наряду со стандартной химиотерапией привело к снижению средней продолжительности жизни пациентов после лечения.

Кроме того, данные, накопленные за время пребывания "Милотарга" на рынке, также свидетельствовали о том, что частота одного из побочных эффектов препарата - тромбоза печеночных вен - была выше, чем предполагалось ранее.

По данным Pfizer, ежегодно "Милотарг" получали менее 2,5 тысячи больных острым миелобластным лейкозом. Согласно сообщению фармкомпании, пациенты, получающие препарат в настоящее время, могут продолжить его использование после соответствующей консультации с лечащим врачом. Лекарство будет официально отозвано из продажи 15 октября 2010 года.

medportal.ru