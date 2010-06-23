Как лечиться желчью?
13:03, 23 июня 2010Страна
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Желчь карпа улучшает зрение, желчь камбалы - от глухоты...
Желчь животного происхождения - старинное врачебное средство. Используется желчь для лечения панарициев, тендовагинитов, воспаления суставов, а также при невритах, невралгиях и радикулите.
В одном из старинных лечебников о свойствах желчи написано:
«Бычья желчь при приеме внутрь разбивает мокроты и отворяет засоренные протоки. Примененная снаружи способствует рассасыванию припухлостей».
«Желчь карпа прочищает зрение».
«Желчь камбалы — от глухоты».
«Желчь зайца, смешанная с сахаром, если закапывать в уши, — возвращает слух».
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