Как лечиться желчью?

Желчь животного происхождения - старинное врачебное средство. Используется желчь для лечения панарициев, тендовагинитов, воспаления суставов, а также при невритах, невралгиях и радикулите.

В одном из старинных лечебников о свойствах желчи написано:

«Бычья желчь при приеме внутрь разбивает мокроты и отворяет засоренные протоки. Примененная снаружи способствует рассасыванию припухлостей».

«Желчь карпа прочищает зрение».

«Желчь камбалы — от глухоты».

«Желчь зайца, смешанная с сахаром, если закапывать в уши, — возвращает слух».

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