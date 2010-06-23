Ливень затопил улицы Симферополя

Двадцать пять бойцов МЧС и шесть единиц техники ликвидировали подтопление нескольких улиц и одного подземного перехода в Симферополе, произошедшее из-за сильного ливня 22 июня.

Жители административного центра Крыма добираться домой по колено в воде, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

«В крымской столице количество осадков, по словам специалистов, не превысили месячной нормы - 12 мм. Но даже такие незначительные природные капризы стали для горожан серьезным испытанием. Симферопольцам пришлось буквально по колено в воде добираться домой - из-за дождя система ливневых стоков в очередной раз подвела крымскую столицу. Спасателям пришлось несколько раз выезжать на помощь, чтобы откачать воду», - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС, «особенно пострадали» улицы Гридасова, Кечкеметская, Глинки, проспект Победы, в поселке ГРЭС близ Симферополя затопило переход.

Сильные дожди прошли не только в Симферополе.

«По информации крымского гидрометеоцентра, наибольшее количество осадков выпало в Нижнегорском районе - 36 мм, а также в Раздольненском (27 мм) и Черноморском (14 мм) районах», - отмечает МЧС.

Напомним, на 22-23 июня в Крыму объявлено штормовое предупреждение – возможны сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер.