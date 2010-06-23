Британцы умирают от фаст-фудов

Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи Великобритании опубликовал данные о том, что около 40 тысяч британцев ежегодно умирают в результате употребления фаст-фуда и другой нездоровой пищи.

Болезни сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной смерти жителей Великобритании. Ежегодно от этих заболеваний умирают около 150 тысяч британцев. Однако эксперты считают, что количество смертей можно предотвратить, улучшив качество потребляемой британцами пищи.

В связи с этим специалисты рекомендовали сократить содержание соли и насыщенных жиров, а также запретить использование в продуктах питания так называемых транс-жиров (жиров, содержащих транс-изомеры жирных кислот). Согласно рекомендациям, стоимость продуктов с пониженным содержанием соли необходимо сократить, в том числе за счёт субсидий.

Кроме того, медики предложили маркировать продукты питания красным, жёлтым или зелёным цветом в зависимости от уровня содержания вредных веществ в них.

19 мая сообщалось, что Европейская организация потребителей обратилась к председателю Европейского совета и премьер-министру Бельгии Херману Ван Ромпёю с просьбой ужесточить регламент по рекламе фаст-фуда.

В феврале власти Британии запретили скрытую рекламу алкоголя и фаст-фуда в различных телепрограммах.

rus.newsru.ua