В водоемах Киева за сутки утонуло четверо людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, вчера, 22 июня, в 13.30 в Дарницком районе, вблизи Южного моста в двадцати метрах от берега водолазами МЧС из трехметровой глубины было поднято тело мужчины. По словам дочери погибшего, ее отец пошел на дно прямо на ее глазах. Вероятнее всего, 59-летнему мужчине стало плохо в воде, возможно, не выдержало сердце. Место, где произошла трагедия, является необорудованной зоной для купания. Первыми на помощь пришли водолазы «Плеса», но поиски никакого результата не дали. С этой задачей за короткий промежуток времени справились высококвалифицированные водолазы специализировано аварийно-спасательного отряда (САСО) столичного МЧС. Тело передали оперативно-следственной группе милиции, которая также работала на месте трагедии.

Вечером в тот же день, в Гидропарке, отдыхающие на яхте увидели тело человека, плывшее по течению в сторону Венецианского моста. О чрезвычайном происшествии они сообщили дежурному. На протяжении 20 минут МЧСники на лодке «Шторм-450» подняли тело на борт и транспортировали к берегу. Дождавшись приезда милиции, тело передали работникам «Беркута» Днепровского района. В данный момент ведется следствие, известно только, что погибшим оказался мужчина 1986 года рождения.

Также утопился человек на озере «Солнечное», что в Дарницком районе. Это уже четвертый случай гибели людей на этом озере, хотя оно и относится к городским централизованным пляжам, на которых разрешен отдых с купанием.

Еще одно тело 25-летнего юноши достали из воды вчера отдыхающие на р. Десенка у Московского моста. На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

Всего с начала мая на киевских водоемах погибли 30 человек, 5 людей были спасены. Как свидетельствует статистика, среди погибших, в основном, мужчины среднего возраста (25-36 лет), находившиеся под действием алкоголя. Наиболее опасными местами на сегодняшний день считаются озера «Солнечное» (Дарницкий район), где утонули 4 людей, «Радужное» (Днепровский район) и озеро «Вербное» (Оболонь) – 2 людей.

Главное управление МЧС Украины в городе Киеве еще раз призывает граждан быть внимательными и осторожными, отдыхая на водоемах.