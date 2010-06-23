Бутылочки для детского питания провоцируют рак

Профессор Ана Сото, эксперт по развитию рака при университете Ольстера (Ulster University), Великобритания, считает, что бисфенол А (BPA), используемый при изготовлении бутылок для детского питания, должен быть запрещен, поскольку провоцирует рак. По мнению специалиста, существует достаточно свидетельств вредности бисфенола А, чтобы правительство Великобритании выпустило превентивный запрет.

Бисфенол А используется при изготовлении пластмасс, которыми покрываются внутренние поверхности консервных банок для продуктов питания, и при изготовлении тары, используемой в косметической и продуктовой промышленности. По приблизительным подсчетам, каждый год во всем мире для упаковки пищевых продуктов и напитков производится 2,8 млн т бисфенола.

Бисфенол А относится к фенолам и является синтетическим соединением с эстрогенным (гормональным) действием. Первые данные о возможном вреде бисфенола появились в 1999 году. Вскоре было установлено, что бисфенол А провоцирует раннее половое созревание, а в более высоких концентрациях способен сглаживать различия в поведении особей разных полов и притуплять материнский инстинкт. Из опытов на животных стало ясно, что бисфенол А даже в малых дозах вызывает изменения в клетках молочных желез, повышая риск возникновения и развития опухоли из нормальной клетки.

Известно, что фенолы оказывают выраженное раздражающее действие и хорошо всасываются в кровь, что может привести к общей интоксикации организма. Недавно также было установлено, что при многократном использовании или частом мытье тары бисфенол А в пластиковых бутылках максимально активизируется.

Ранее в текущем году Дания стала первой страной ЕС, запретившей этот вредный химикат в производстве пищевых и питьевых контейнеров, предназначенных для детей младше трех лет. Аналогичный запрет введен в Канаде и трех штатах США.

Профессор Сото изучала влияние химикатов на человека более двадцати лет и пришла к выводу, что BPA может быть опасен для девочек. Эксперименты, проведенные ей на крысах в 90-х годах, показали, что воздействие бисфенола А на эмбрион, находящийся в утробе, увеличивает риск развития рака груди в последующей жизни. Ана Сото проводит параллель с другим искусственным гормоном, диэтилстильбэстролом (DES), который использовался для предотвращения выкидышей в 50-х годах прошлого века. Девочки, подвергавшиеся воздействию DES до рождения, больше прочих рискуют заболеть раком груди. Использование диэтилстильбэстрола было запрещено в начале 70-х годов.

Кстати, о том, что пластиковые бутылки для детского питания опасны и могут влиять на репродуктивную функцию детей, ученые заявляли еще в 2007 году. Комитет Европейского союза по пищевой безопасности в 2002 году уменьшил максимально допустимое содержание бисфенола А в продуктах питания в 5 раз.

Исследование тысяч человек в Европе, Китае, Корее, Японии и Америке показало, что следы бисфенола А имеются почти во всех образцах крови, грудного молока и мочи. В ходе другого исследования следы BPA были выявлены в организмах 591 из 599 детей из Германии. А третья работа, в которой приняли участие 300 беременных женщин, продемонстрировала, что бисфенол А имеется в крови 84% испытуемых и 40% их эмбрионов.

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