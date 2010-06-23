Феномен "жизни после смерти" – это просто мозговая атака?

Врачи полагают, что нашли объяснение переживаниям, описанным людьми, "вернувшимися с того света", пишет The Sunday Times.

"Исследование электроэнцефалограммы умирающих пациентов показало подъем электрической активности перед самой смертью", - утверждает автор статьи Джонатан Лик.

Ученые полагают, что этот подъем мог быть причиной околосмертных переживаний - загадочного медицинского феномена, описанного людьми, пережившими клиническую смерть, - таких как вхождение в яркий свет и парение над собственным телом. Многие люди относятся к этим ощущениям как к религиозным видениям и усматривают в них подтверждение теории о загробной жизни, говорится в статье. Но ученые, которые провели новое исследование, полагают, что это не так.

"Мы думаем, что околосмертный опыт может объясняться подъемом электрической энергии, высвобождаемой, когда мозгу не хватает кислорода", - отметил Лакхмир Чавла, врач реанимации в медицинском центре Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

"Когда кровоснабжение замедляется и уровень кислорода падает, клетки мозга производят один последний электрический импульс. Он начинается в одной части мозга и распространяется лавинообразно, и это может дать людям живые ментальные ощущения", - пояснил он.

Исследование Чавлы, опубликованное в журнале Journal of Palliative Medicine, считается первым исследованием в своем роде, давшим конкретное физиологическое объяснение околосмертному опыту. Хотя оно описывает только семерых пациентов, Чавла утверждает, что видел то же самое "не менее пятидесяти раз", когда люди умирали.

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