В Черновцах под угрозой подтопления - жилой район

Из-за сильных ливней, которые идут в Черновцах почти сутки, по состоянию на утро 23 июня в городе подтоплены шесть улиц. Существует угроза подтопления Садгирского района Черновцов и одного из крупнейших в Западной Украине «Калиновского рынка», который расположен на берегу реки Прут.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ГУ МЧС Украины в Черновицкой области, по состоянию на 9 часов утра в Черновцах подтоплены шесть улиц: Сенная, В.Стефаника, Дунаевская, Демократическая, Огородная и Красина. В ходе подворного обхода установлено, что подтоплено 24 приусадебных участка. Подтоплены также два жилых здания.

Уровень воды в реке Прут на 07.00 составлял 412 см. Выход воды в пойму начинается, когда уровень воды достигает 430 см, подтопление хозяйственных объектов – 470 см.

Как сообщил местным СМИ начальник управления по вопросам ЧС и гражданской защиты населения Черновицкого городского совета Владимир САМОЛЮК, ожидается последующее повышение уровня воды в реке Прут и малых реках, что создает угрозу подтопления Садгирского района и ГТК «Калиновский рынок». Администрация рынка предупреждена об опасности, предпринимателей рынка о ситуации постоянно информируют через локальную радиосеть и местные FM-станции. В Садгирском районе осуществляется подворный обход улиц, которые находятся под угрозой подтопления.

Со вчерашнего вечера предприниматели Калиновского рынка массово начали вывозить товар из своих магазинов, контейнеров и других торговых точек. Кто имеет возможность, переводит товар как можно выше – на второй этаж. Предприниматели боятся, что повторится паводок июля 2008 года, когда никто не ожидал, что полностью затопит рынок. Тогда вода вышла из берегов более чем на 7 метров.

По прогнозам местных синоптиков, на протяжении 23 июня в Черновцах продолжится сильный, местами очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, ожидается подъем уровня воды на участке р. Прут Коломыя – государственная граница на 2–2,4 метра над уровнями, которые были 22 июня.

Справка УНИАН. В Садгирском районе Черновцов проживают 28,4 тыс. жителей. На ГТК «Калиновский рынок» работают почти 20 тысяч предпринимателей.