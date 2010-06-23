Костный бульон вылечит суставы

Крепкий костный бульон применяется в древневосточной медицине при лечении почти всех хронических заболеваний. Он поддерживает силы у истощенных больных, усиливает иммунитет и является хорошим стимулирующим средством.

Знахари и травники при лечении различных болезней всегда уделяли костям и костному мозгу большое внимание. Так, в одном из старинных справочников по народной медицине говорится: «Возьми свежих раков и истолки мелко, и смешай это с сырым мозгом из говяжьей голени» (рецепт для лечения ревматизма, ломоты в суставах и артрита).

Для лечения острых и хронических заболеваний суставов как наружное средство применяется желчь. Она обладает обезболивающим, противовоспалительным и рассасывающим действием.

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