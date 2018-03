Симптомы мужского климакса

Появляющаяся у мужчин в "определенном возрасте" склонность проводить большую часть времени в домашних тапочках наедине с газетой, возможно, объясняется не просто "вселенской усталостью и апатией", а "мужской менопаузой", пишет The Times со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine.

В исследовании приняли участие 3369 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Примерно у 5% "подопытных" было зафиксировано падение уровня тестостерона с достижением определенного возраста, в результате чего у них "пропадало сексуальное влечение, им не хватало энергии на повседневные дела, они ощущали тоску и усталость". Лечить таких пациентов предлагается заместительной тестостероновой терапией. Мужская менопауза длится дольше, чем у женщин, которые, как правило, переживают этот этап между 45 и 55 годами, говорится в статье.

Авторы исследования выделили девять основных симптомов мужской менопаузы, в числе которых: отсутствие либидо, нарушения эрекции, неспособность совершать энергичные действия, плохая концентрация внимания, чувство никчемности и беспокойства. Между тем профессор репродуктивной эндокринологии из Имперского колледжа в Лондоне Илпо Хухтаниеми предостерегает: "Лень не относится к числу диагностических критериев".

www.inopressa.ru