Умеете ли вы правильно спать? Тест
Треть жизни проводим во сне
Подсчитано, что треть нашей жизни мы проводим во сне. Именно сон – источник нашей бодрости, хорошего настроения и отличного самочувствия. В то время, как бессонница – причина многих серьезных недугов. Узнайте, правильно ли вы спите или, быть может, вам пора обратиться за помощью к сомнологу (специалисту по сну)?
1. Придерживаетесь ли вы правила не есть после 18 часов?
* А. Никогда – я обязательно наедаюсь перед сном.
* Б. Редко.
* В. Стараюсь, но не всегда хватает силы воли.
2. Вы позаботились о звукоизоляции своей спальни?
* А. Даже не приходило подобное в голову.
* Б. Вряд ли это возможно в многоэтажном доме.
* В. Конечно! Позаботились и о стенах, и о потолке.
3. В вашей спальне стоит телевизор?
* А. Без него никуда!
* Б. Стоит, но включается он исключительно вечером.
* В. Нет.
4. Под какие звуки вы быстрее всего засыпаете?
* А. Под шум телевизора.
* Б. Под храп мужа.
* В. В полной тишине.
5. Какие способы релаксации перед сном вы используете?
* А. Плотный ужин.
* Б. Спокойная музыка.
* В. Расслабляющий массаж.
6. В какой цветовой гамме оформлен интерьер вашей спальни?
* А. Яркой.
* Б. Пастельной, но в комнате есть яркие элементы декора.
* В. Все цвета приглушенные и очень светлые.
7. Вы проветриваете комнату, в которой спите?
* А. Только в теплые времена года.
* Б. Обязательно, но только перед сном.
* В. Окна открыты в течение всего дня.
8. Вы любите цветы и комнатные растения в спальне?
* А. Люблю букеты в вазах.
* Б. На подоконнике стоят вазоны.
* В. Никаких растений!
9. Как вы чувствуете себя утром?
* А. Будто и не спал.
* Б. Раз на раз не приходится.
* В. Как правило, с ясной головой и хорошим настроением.
10. Сколько времени вам необходимо для того, чтобы заснуть?
* А. Как минимум, полчаса
* Б. 5-10 минут
* В. 2-5 минут
Преобладают ответы «А»
Сон – для вас не лекарь, а настоящая мука. Ваш организм изнеможен от хронической усталости, но вы почему-то до сих пор не придаете этому факту особого значения. А зря! Помните о том, что хороший сон продлевает нам жизнь на 5 лет, а вам рекомендуется срочно обратиться к специалисту, перестать употреблять снотворное и заняться ежедневными физическими упражнениями.
Преобладают ответы
«Б»
Вы – активный человек, весь лень на ногах и вас можно назвать трудоголиком. Но тяжелый график выдерживать долго вы не сможете – и организм уже дал вам первые сигналы тревоги: вы не можете заснуть до тех пор, пока не спланируете следующий день или не проанализируете уже вчерашний. Да и сны ваши частенько превращаются в кошмары. Совет: отвлекитесь от рутины хотя бы вечером, меньше смотрите телевизор и читайте прессу, а отдайте легкому ужину и вечерним семейным прогулкам.
Преобладают ответы «В»
Вы – счастливчик. О таких, как вы, говорят, что у них сон, будто у младенца – глубокий, ровный и крепкий. И в этом одна из главных причин вашей железной выдержки и умения с юмором смотреть на большинство жизненных проблем. Не меняйте свой способ жизни, а лишь усовершенствуйте его, скажем, уроками медитации и йогой.