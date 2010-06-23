Умеете ли вы правильно спать? Тест

Подсчитано, что треть нашей жизни мы проводим во сне. Именно сон – источник нашей бодрости, хорошего настроения и отличного самочувствия. В то время, как бессонница – причина многих серьезных недугов. Узнайте, правильно ли вы спите или, быть может, вам пора обратиться за помощью к сомнологу (специалисту по сну)?

1. Придерживаетесь ли вы правила не есть после 18 часов?

* А. Никогда – я обязательно наедаюсь перед сном.

* Б. Редко.

* В. Стараюсь, но не всегда хватает силы воли.

2. Вы позаботились о звукоизоляции своей спальни?

* А. Даже не приходило подобное в голову.

* Б. Вряд ли это возможно в многоэтажном доме.

* В. Конечно! Позаботились и о стенах, и о потолке.

3. В вашей спальне стоит телевизор?

* А. Без него никуда!

* Б. Стоит, но включается он исключительно вечером.

* В. Нет.

4. Под какие звуки вы быстрее всего засыпаете?

* А. Под шум телевизора.

* Б. Под храп мужа.

* В. В полной тишине.

5. Какие способы релаксации перед сном вы используете?

* А. Плотный ужин.

* Б. Спокойная музыка.

* В. Расслабляющий массаж.

6. В какой цветовой гамме оформлен интерьер вашей спальни?

* А. Яркой.

* Б. Пастельной, но в комнате есть яркие элементы декора.

* В. Все цвета приглушенные и очень светлые.

7. Вы проветриваете комнату, в которой спите?

* А. Только в теплые времена года.

* Б. Обязательно, но только перед сном.

* В. Окна открыты в течение всего дня.

8. Вы любите цветы и комнатные растения в спальне?

* А. Люблю букеты в вазах.

* Б. На подоконнике стоят вазоны.

* В. Никаких растений!

9. Как вы чувствуете себя утром?

* А. Будто и не спал.

* Б. Раз на раз не приходится.

* В. Как правило, с ясной головой и хорошим настроением.

10. Сколько времени вам необходимо для того, чтобы заснуть?

* А. Как минимум, полчаса

* Б. 5-10 минут

* В. 2-5 минут

Преобладают ответы «А»

Сон – для вас не лекарь, а настоящая мука. Ваш организм изнеможен от хронической усталости, но вы почему-то до сих пор не придаете этому факту особого значения. А зря! Помните о том, что хороший сон продлевает нам жизнь на 5 лет, а вам рекомендуется срочно обратиться к специалисту, перестать употреблять снотворное и заняться ежедневными физическими упражнениями.

Преобладают ответы

«Б»

Вы – активный человек, весь лень на ногах и вас можно назвать трудоголиком. Но тяжелый график выдерживать долго вы не сможете – и организм уже дал вам первые сигналы тревоги: вы не можете заснуть до тех пор, пока не спланируете следующий день или не проанализируете уже вчерашний. Да и сны ваши частенько превращаются в кошмары. Совет: отвлекитесь от рутины хотя бы вечером, меньше смотрите телевизор и читайте прессу, а отдайте легкому ужину и вечерним семейным прогулкам.

Преобладают ответы «В»

Вы – счастливчик. О таких, как вы, говорят, что у них сон, будто у младенца – глубокий, ровный и крепкий. И в этом одна из главных причин вашей железной выдержки и умения с юмором смотреть на большинство жизненных проблем. Не меняйте свой способ жизни, а лишь усовершенствуйте его, скажем, уроками медитации и йогой.

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