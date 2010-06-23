Чем опасно для женщин частое чаепитие

Интенсивное употребление чая - более четырех чашек в день - значительно увеличивает у женщин развитие ревматического артрита. Это установили в ходе широких исследований американские ученые из Медицинского центра Джорджтаунского университета, сообщила лондонская газета "Дейли телеграф".

Согласно их заключению, у тех, кто пьет более 4 чашек чая в сутки на 78 проц, увеличивается риск данных заболеваний по сравнению с людьми, вообще не употребляющими чай. При этом наиболее подвержены действию чая женщины.

"Мы обнаружили странную вещь, однако факты упрямая вещь - между чаем и ревматическим артритом есть связь", - заявил руководитель работ профессор Джорджтаунского университета Кристофер Коллинз.

Исследования американских специалистов имели широкий характер, когда обследованы были 76 тыс женщин.

Издание отмечает, что нынешние выводы противоречат общепринятому взгляду, согласно которому чай имеет лишь позитивное воздействие на человеческий организм.

Между тем, Кристофер Коллинз не призывает отказываться от употребления чая. "Необходимы дальнейшие исследования", - отметил профессор.

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