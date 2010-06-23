Бананы "высасывают" из организма лишнюю соль

Ученые рекомендуют употреблять каждый день бананы. Последние обладают уникальной способностью абсорбировать в организме человека излишки соли за счет содержащихся в них очень активных соединений калия. Тем самым бананы предохраняют сердечно-сосудистую систему от заболеваний.

Бананы прекрасно утоляют голод, снабжают организм энергией и полезными веществами, имеют удобную природную «упаковку». Даже у маленьких детей почти не встречается аллергии на бананы. Недаром их часто включают в детское питание. Взрослые тоже их едят с удовольствием — за исключением тех, кому вреден сахар.

Энергетическая ценность бананов — 90 килокалорий на 100 граммов. Волокна, которые они содержат, облегчают кишечный транзит и способствуют хорошей усвояемости сахара и жиров. Бананы имеют сбалансированный витаминный состав. В них содержится большое количество витаминов Е и С, а количество витамина В6 составляет не менее четверти рекомендованной ежедневной дозы.

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